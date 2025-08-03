Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Victor Osimhen, Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna dahil eden Galatasaray, transferde hız kesmiyor. A Takım'a transferlerini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadro kurma hazırlığında olan Sarı-Kırmızılılar, altyapıya yatırımları da ihmal etmiyor.

ALTINORDU'DAN ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Geçen haftalarda Altınordu'nun 2009 doğumlu kanat oyuncusu Mustafa Duru ve 2008'li genç kalecisi Arda Yılmaz ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İzmir ekibinden son olarak 2012 doğumlu 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt için anlaşmaya vardı. Edinilen bilgiye göre Ege temsilcisine Özyurt için 6 milyon TL ödenecek ve bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay verilecek.

ARKADAŞLARI ONA 'LUKA MODRİC' DİYOR

Küçük yaşına rağmen olgun futbolu, saha görüşü ve yeteneğiyle dikkat çeken Ömer Özyurt, takım arkadaşları tarafından Luka Modric'e benzetiliyor ve "Küçük Modric" lakabıyla anılıyor. Bu transferle birlikte Sarı-Kırmızılıların özkaynağa yaptığı yatırımlar da dikkat çekiyor...