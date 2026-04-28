Olay, saat 23.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında yapılan kontrollerde 13 yaşındaki çocuğun otomobili kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri çocuğun aracı kullandığı sırada babası M.Ç.'nin de yan koltukta olduğunu belirledi.

'BAŞKALARININ KABUSU OLAMAZSIN'

Trafik polisi çocuğa "Senin biraz büyümen lazım" diyerek uyarıda bulundu. Polis, M.Ç.' ye ise, "İnsanların hayatını tehlikeye atamazsın. Birilerini mutlu edeceğim diye başkalarının kabusu olamazsın. Senin çocuğa bu arabayı vermen hata. Çocuk daha 13 yaşında, çocuğa araba verilmez." dedi. Otomobilin başka bir kişiye ait olduğu öğrenilirken, araç sahibine 40 bin lira para cezası yazıldı. Otomobil çekici ile otoparka çekildi.