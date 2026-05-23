Geçtiğimiz yıllarda Rügen adasında metal detektörüyle tarama yapan 13 yaşındaki bir öğrenci ve öğretmeni, Viking dönemine ait devasa bir hazine koleksiyonun bulunmasını sağladı. İlk etapta değersiz bir metal parçası sanılan buluntunun, MS 10. yüzyıla dayanan "Mavi Diş" (Bluetooth) lakaplı Danimarka Kralı Harald Gormsson dönemine ait olduğu kesinleşti.

600 ADET SİKKE ÇIKARILDI

Hobi amaçlı detektör kullanan Luca Malaschnitschenko ve öğretmeni René Schoen tarafından bulunan ilk parçanın yetkililere bildirilmesinin ardından, bölgede profesyonel arkeolojik kazı başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altından; kolyeler, inciler, bilezikler, yüzükler ve yaklaşık 600 adet sikke çıkarıldı.

TİCARİ BİR BİRİKİM

Uzmanlar, bulunan hazinenin yaklaşık 250 yıllık bir süreci kapsayan ticari birikimi yansıttığını belirtti. Koleksiyonun öne çıkan parçaları şunlardır:

MS 714 yılına ait bir Şam dirhemi.

MS 983 yılına ait bir peni.

Yaklaşık 100 adet sikkenin doğrudan Kral Harald Bluetooth dönemine ait olduğu tespit edildi.

Kazı direktörü Michael Schirren, buluntuların Güney Baltık bölgesinde şimdiye kadar tek seferde keşfedilen en büyük "Bluetooth sikkesi" grubu olduğunu ve bu durumun bölge arkeolojisi için "olağanüstü önem" taşıdığını ifade etti.

SİYASİ SÜRGÜN TEORİSİ

Arkeologlar, hazinenin MS 980’li yıllarda gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tarihsel kayıtlar, Kral Harald Bluetooth’un oğlu Svein Forkbeard tarafından tahttan indirilmesinin ardından Danimarka’dan kaçtığını gösteriyor. Uzmanlar, hazinenin bu kaçış sırasında geçici olarak Rügen adasına saklanmış ve bir daha geri alınamamış olabileceğini değerlendiriyor.

"BLUETOOTH" TEKNOLOJİSİNİN İSİM KAYNAĞI

Keşif, günümüz kablosuz iletişim teknolojisi olan "Bluetooth"un isim kaynağını da tekrar gündeme getirdi. Teknoloji, adını MS 958-986 yılları arasında hüküm süren ve İskandinavya'daki farklı kabileleri birleştiren Kral Harald Bluetooth’tan alıyor. Kralın lakabının ise maviye çalan, ölü bir dişinden kaynaklandığı biliniyor. 1997 yılında Intel ve diğer teknoloji firmaları, cihazlar arası "birleştirici" rolü nedeniyle bu ismi geçici kod adı olarak belirlemiş, ancak isim daha sonra kalıcı hale gelmiştir.

Eserlerin tamamı eyalet arkeoloji müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak inceleme sürecine dahil edildi.