İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta inşaat alanının önünde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda oluşan çamurlu alana girdi. Zemine saplanan çocuk kendi imkanlarıyla çıkamayınca annesi yardımına koştu. Ancak anne de çamura saplanarak mahsur kaldı.

ÇEVREDEKİLER DE ÇAMURA SAPLANDI

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kurtarma çalışmaları sırasında bazı itfaiye görevlilerinin ve çevredeki kişilerin de çamura saplandığı belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından anne ve çocuk bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ikili, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın ardından konuşan mahalle sakini Mahir Küçükbingöl, yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuğun bir tanesi çamura atlamış batmış. Annesi kurtarmaya gitmiş, o da batmış. İtfaiye ekipleri de kurtarmaya çalışırken batmış. Sonra 4-5 kişi daha batmış. Başka ekip gelmiş kurtarmışlar. Hastaneye götürmüşler, durumlarının iyi olduğunu duydum"

'BATACAK MIYIM?' DİYE ATLAMIŞ

Olayı gören Çınar Kayar ise çocuğun bataklık olduğunu fark etmeden çamura girdiğini belirterek, "Çocuk, annesi ve Rüzgar adında arkadaşım çamurun içine atlamış. Çocuk 'batacak mıyım' diye atlamış. Atlayınca annesi de ona yardım etmek istemiş. Orasının bataklık olduğunu bilmiyormuş, basınca o da batmış. İtfaiye geldi, annesiyle birlikte hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.