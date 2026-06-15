Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yer alan bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu tartışmalara neden oldu.

Soruda, İslam’ın evliliğe bakışı anlatılarak öğrencilerden metinden çıkarılamayacak yargıyı bulmaları istendi.

‘AKADEMİK TAHRİBAT’

Soru, sınavın ardından sosyal medyada da gündem oldu. LGS’deki soruda “İslam, evliliği kadın ve erkeğin sevgi ve dayanışma içinde hayatlarını birleştirdiği özel bir kurum olarak görür” ifadeleriyle başlayan bir metin verildi. Metinde evliliğin eşler arasında huzur, dayanışma, sorumluluk paylaşımı ve güçlü bir aile kurma amacı taşıdığı anlatıldı. Eğitimciler, bu tür konuların çocuklarda akademik ve psikolojik tahribat yaratacağını söyledi.

DOĞRU CEVAP ‘A’ ŞIKKI

Öğrencilerden bu metinden hareketle “evlilik” ile ilgili yorum yapılması istendi.

Sorunun A) şıkkı olan “Kültürel değerleri gelecek nesillere aktaran bir kurumdur” şeklindeki yorum doğru cevap olarak kabul edildi.