Bugün 13 yaşında olan Ryan’ın kurduğu sistem, yaklaşık 200 düzenli tedarikçinin destek verdiği geniş bir ağa ulaştı. Geri dönüşümden elde edilen yaklaşık 18 bin sterlin, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL ise ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına aktarıldı.

10 YAŞINDA İŞLETMELERİN KAPISINI ÇALMAYA BAŞLADI

Ryan’ın hikayesi, Solihull’daki işletmelere kullanılmış alüminyum kutuları kendisi için ayırıp ayıramayacaklarını sormasıyla başladı. İlk dönemlerde toplanan kutular aile evinde biriktiriliyor, daha az yer kaplamaları için otomobille ezildikten sonra geri dönüşüme götürülüyordu. Küçük çaplı başlayan çalışma kısa sürede büyüdü ve Ryan, "We Can" adını verdiği girişimi kurdu.

Projenin amacı hem geri dönüştürülebilir alüminyumun çöpe gitmesini önlemek hem de kutulardan kazanılan parayı yardıma dönüştürmekti. Britanya Alüminyum Federasyonu’nun 2024’te paylaştığı verilere göre girişim o tarihte 8 bin kilogramdan fazla kutu işlemiş ve 23 toplama noktasıyla çalışmaya başlamıştı.

Kutuların sayısı arttıkça evde uygulanan yöntemler de yetersiz kaldı. Ryan artık haftada yaklaşık 20 bin kutu topluyor. Büyük miktardaki alüminyumu daha kolay depolayıp taşıyabilmek için kutuları bloklar haline getiren endüstriyel bir sıkıştırma makinesi kullanılıyor.

1,5 MİLYON KUTUDAN 18 BİN STERLİNLİK YARDIM ÇIKTI

Ağustos 2026 itibarıyla Ryan’ın girişimi yaklaşık 1,5 milyon alüminyum kutuyu geri dönüşüme kazandırdı. Kutulardan elde edilen yaklaşık 18 bin sterlinlik gelir yardım amacıyla kullanıldı. Proje daha 2024 yılında bile gıda bankalarına 4 bin 500 sterlinden fazla değerde yiyecek desteği sağlamıştı.

Ryan tüm bunları okul hayatıyla birlikte sürdürüyor. Haftada yaklaşık 20 saatini derslerden sonra ve hafta sonlarında kutuları toplamaya, ayırmaya ve geri dönüşüme hazırlamaya ayırıyor. Arkadaşlarıyla video oyunu oynamak istediği zamanlar olduğunu söyleyen genç, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebilmenin kendisini devam etmeye teşvik ettiğini belirtiyor.

Başlangıçta küçük bir aile çalışması olan girişim, zamanla toplum yararına faaliyet gösteren resmi bir şirket yapısına kavuştu. Ryan’ın bundan sonraki hedefi ise her ay düzenli olarak bir tondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüşüme kazandırmak.