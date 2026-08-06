Adana'dan ailesiyle piknik yapmak amacıyla Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri’ne gelen 13 yaşındaki Ela Nur Çenge, akşam saatlerinde dengesini kaybederek dereye düştü. Küçük kız, şiddetli akıntının etkisiyle kısa sürede suda gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, olaydan 3 saat sonra Ela Nur Çenge’nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cesedi, düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Adana’ya gönderileceği öğrenildi.
GERİYE SON FOTOĞRAFI KALDI
Öte yandan, akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Ela Nur Çenge’den geriye, olaydan kısa süre önce ailesiyle birlikte piknik alanında çektirdiği fotoğraf kaldı.