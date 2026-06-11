Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde dün yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla köydeki sulama göletinin kenarına giden üç arkadaştan ikisi suya girdi. Suda yüzen çocuklardan 13 yaşındaki Metin Çağlayan, bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu.
KORKUDAN KİMSEYE SÖYLEYEMEMİŞLER
Arkadaşlarının suda kaybolduğunu gören diğer çocuklar, yaşadıkları büyük panik ve korkunun etkisiyle durumu büyüklerine haber veremedi. Olayı saatlerce gizleyen çocuklar, ancak akşam saatlerinde Çağlayan ailesinin endişelenerek çocuklarını aramaya başlaması ve kendilerini sıkıştırması üzerine gerçeği itiraf etti. Çocuklar, Metin ile birlikte gölete gittiklerini ve arkadaşlarının suda kaybolduğunu aileye anlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, çocukların suda kaybolduğu yeri tam olarak göstermesinin ardından aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Metin Çağlayan'ın cenazesi, gerekli otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.