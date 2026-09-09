Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu. Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.