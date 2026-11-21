Eski İtalyan voleybolcu Roberto Cazzaniga, hayatının en büyük dolandırıcılıklarından biriyle karşı karşıya kaldı. Tam 13 yıl boyunca Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ile sevgili olduğunu düşünen Cazzaniga, hiç yüz yüze gelmediği kadın için yaklaşık 700 bin euro (yaklaşık 38 milyon lira) harcadı. Gerçek ortaya çıktığında ise yıllardır konuştuğu kişinin ne ünlü model ne de kendisini tanıdığı isim olduğu anlaşıldı.

İtalya'da Gioia Del Colle takımının eski kaptanı olan Roberto Cazzaniga'nın anlattıklarına göre olay, bir arkadaşının kendisine bir telefon numarası vermesiyle başladı. Arkadaşı, bu numaranın kendisiyle tanışmak isteyen bir kadına ait olduğunu söyledi. Kadın ise daha sonra gerçek adının Alessandra olduğunu, başlangıçta başka bir isim kullandığını ileri sürdü.

Cazzaniga, zamanla bu kişinin dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio olduğuna inandı. Ancak Ambrosio o dönemde başka biriyle birlikteydi ve voleybolcunun kendisiyle hiçbir ilgisi yoktu.

13 yıl boyunca hiç yüz yüze gelmediler

İkilinin ilişkisi boyunca bir kez bile yüz yüze görüşmediği ortaya çıktı. Cazzaniga, kadının sürekli hastalık, iş yoğunluğu gibi gerekçeler öne sürerek buluşmaları ertelediğini, buna rağmen telefonda neredeyse her gün konuştuklarını anlattı.

İtalyan voleybolcu, yaşadıklarını bir dönem Corriere della Sera gazetesine şu sözlerle aktardı:

"Hayır, hiç görüşmedik. Her zaman hastalık veya iş gibi binlerce bahanesi vardı. Ama ben yine de o sese aşık oldum. Bu yüzden sürekli aradık. Neredeyse her gün yalnızca cep telefonuyla iletişim kurduk."

700 bin euroyu borç alarak gönderdi

Dolandırıcılık yalnızca duygusal boyutta kalmadı. Cazzaniga, yıllar boyunca inandığı kadın için toplamda yaklaşık 700 bin euro harcadı. Bu parayı karşılayabilmek için ailesinden, akrabalarından ve arkadaşlarından borç para aldığı da ortaya çıktı.

Gerçek, takım arkadaşlarının şüphelenmesiyle gün yüzüne çıktı. Cazzaniga'yı içe dönük ve saf biri olarak tanımlayan takım arkadaşları, yaşananlardan kuşkulanarak durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemelerde, voleybolcunun yıllardır Alessandra Ambrosio sandığı kişinin aslında 50 yaşındaki Maya olduğu anlaşıldı. Ayrıca dolandırıcılığın arkasında tek bir kişinin değil, üç kişinin bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.