Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan Cennet Mağarası, artan yağışların ardından 13 yıl sonra tekrar suyla buluştu. Kuraklık nedeniyle uzun süredir aktif olmayan mağaranın tabanındaki yer altı şelalesi ve su kaynağı yeniden akmaya başlayarak mağara içinde gölet oluşturdu.
YAĞIŞLAR KAYNAĞI HAREKETE GEÇİRDİ
Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, mağaranın tabanındaki su kaynağının 13 yıldır kuru olduğunu belirtti. Son yağmurların yer altı kaynağını güçlü bir şekilde harekete geçirdiğini ifade eden Aydın, suyun 13 yıl önce aktığı kayaların altından tekrar fışkırdığını söyledi. Aydın, su seviyesinin mağaranın yarısına ulaştığını belirterek, turistlerin 452 basamak inerek alanı doğrudan ziyaret edebileceklerini ekledi.
YARIM MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
Miyosen dönemine ait kireçtaşı tabakalarının binlerce yıllık aşınması sonucu oluşan mağara, mitolojide Zeus ile Typhon'un savaşına sahne olduğu inancıyla da öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği verilerine göre, tarihi ve jeolojik öneme sahip Cennet Mağarası'nı 2025 yılında 500 bin turist ziyaret etti.