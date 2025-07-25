13 yıldır cezaevinde olan Ülkü Ocakları eski Ege Bölge ve İzmir İl Başkanı Abidin Bilgin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

İzmir Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, 2004 yılında Levent Ata'nın öldürülmesinde azmettiricilik ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 yıl 5,5 ay hapis cezasına çarptırılan 13 yıldır hapiste olan Abidin Bilgin 23 Temmuz'da tahliye edildi.

TAHLİYEDEN HEMEN SONRA BAHÇELİ'YE GİTTİ

24 Temmuz'da Bahçeli'yi ziyaret eden Abidin Bilgin, "Yıllar süren sabrın, mücadelenin ve inancın ardından özgürlüğe kavuştuğum bu günde, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek hayır duasını almak, bu mücadelenin en büyük mükâfatıdır.

Bir değil bin ömrüm Devlet Beyimize feda olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" açıklamasını yaptı.