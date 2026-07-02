Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e hazırladığı tasarımlarla tanınan modacı Şafak Çak ile 13 yıllık eşi Elvan Akın Çak, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Gizlilik kararı nedeniyle uzun süre detayları paylaşılmayan boşanma protokolüne ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

PROTOKOLLE EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI

Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre, taraflar davayı mahkemeye taşımadan kendi aralarında imzaladıkları protokolle evliliklerini sonlandırdı.

YÜZDE 10'A RAZI OLDU

Daha önce Elvan Akın Çak'ın, boşanma sürecinde Şafak Çak'tan 5 milyon dolar tazminat ile aylık 50 bin dolar nafaka talep ettiği öne sürülmüştü. Dosyadaki gizlilik kararının kalkmasının ardından ortaya çıktığı belirtilen protokole göre ise anlaşmanın çok daha düşük rakamlarla sağlandığı iddia edildi.

İddiaya göre Elvan Akın Çak, 5 milyon dolarlık tazminat talebine karşılık 500 bin dolar, aylık 50 bin dolarlık nafaka talebine karşılık ise 5 bin dolar nafaka ödenmesini kabul etti.

Böylece ilk etapta talep edildiği öne sürülen rakamların yaklaşık yüzde 10'u üzerinden uzlaşmaya varıldığı iddia edilirken taraflardan söz konusu protokole ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.