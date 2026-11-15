Apple'ın Eylül 2013'te tanıttığı iPhone 5c, 13 yıl sonra bu kez telefon özellikleriyle değil, kamerasıyla ilgi görüyor. Özellikle Z kuşağının fotoğraf çekmek için tercih ettiği modele yönelik Google satın alma aramaları son bir yılda yüzde 40.500 arttı.

Aynı dönemde “iPhone 5c camera” aramaları yüzde 1.815, doğrudan “iPhone 5c” aramaları ise yüzde 264 yükseldi. Yüzde 40.500'lük artış, “Buy iPhone 5c” (iPhone 5c satın al) sorgusuna ait. Bu oranlar arama hacmindeki değişimi gösteriyor; cihazın satışlarında aynı düzeyde artış olduğuna ilişkin veri bulunmuyor.

DÜŞÜK DETAYLI FOTOĞRAFLAR TERCİH EDİLİYOR

İlginin arkasında, eski dijital fotoğraf makinelerinin görüntülerine yönelik tercih bulunuyor. Genç kullanıcılar, güncel telefonların yüksek çözünürlüklü ve yazılımla işlenmiş kareleri yerine 2010'lu yılların başındaki fotoğraf karakterine yöneliyor.

Arka tarafında f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik kamera bulunan iPhone 5c, daha düşük detaylı ve daha az işlenmiş görüntüler üretiyor. Ön kamerası ise 1,2 megapiksel çözünürlüğünde. Kullanıcılar çektikleri fotoğrafları bilgisayarlarına ya da güncel telefonlarına aktarıp sosyal medyada paylaşıyor. Benzer bir ilgi daha önce 2010'da piyasaya çıkan iPhone 4 için de yaşanmıştı.

İKİNCİ ELİ 30 İLA 70 DOLAR

iPhone 5s ile birlikte tanıtılan iPhone 5c, daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak satışa sunulmuştu. Alüminyum veya cam yerine polikarbonat plastik gövde kullanılan modelin beyaz, mavi, yeşil, sarı ve pembe renk seçenekleri bulunuyordu.

Apple A6 işlemci ve 4 inç Retina ekranla gelen cihaz, önce 16 GB ve 32 GB, daha sonra da 8 GB depolama seçeneğiyle satıldı. ABD'de iki yıllık operatör sözleşmesiyle çıkış fiyatı 16 GB için 99 dolar, 32 GB için 199 dolardı. Aynı kapasitelerdeki iPhone 5s modelleri 100 dolar daha pahalıydı. Sözleşmesiz iPhone 5c fiyatları ise sırasıyla 549 ve 649 dolardı.

İlk satış döneminde beklenen ilgiyi yakalayamayan modelin serisi devam ettirilmedi. Cihazın ikinci el örnekleri, yurt dışındaki pazarlarda yaklaşık 30 ila 70 dolar arasında satılıyor.

DOKUZ YILDIR GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ ALMIYOR

Yeniden ilgi gören telefonun kullanımında güvenlik riskleri de var. iPhone 5c'nin desteklediği son işletim sistemi, 2017'de yayımlanan iOS 10.3.3. Yaklaşık dokuz yıldır yeni iOS sürümü ve güvenlik güncellemesi almayan cihaz, güncel telefonlarla aynı düzeyde veri koruması sunamıyor.

Eski yazılım nedeniyle kişisel bilgilerin açığa çıkması, hesapların ele geçirilmesi ve siber saldırı riskleri bulunuyor. Compare and Recycle Ürün Direktörü Lee Elliott da kullanıcıları eski cihazlarda kişisel verilerini saklamamaları konusunda uyardı.

Haberde, telefonu fotoğraf makinesi olarak kullanmak isteyenlere cihazı çevrim dışı tutmaları öneriliyor. Uçak modunun açık bırakılması, SIM kart takılmaması, kişisel Apple hesabıyla giriş yapılmaması ve fotoğrafların iCloud yerine USB kablosuyla bilgisayara aktarılması öneriler arasında.

E-posta, bankacılık ve sosyal medya hesaplarının da bu telefonlara eklenmemesi gerekiyor. İnternet erişimi zorunluysa yalnızca cihaz için ayrı bir Apple hesabı kullanılması önerilse de bu yöntem işletim sistemindeki güvenlik açıklarını gidermiyor.

ESKİ BATARYALARDA YANGIN RİSKİ

İkinci el cihazlarda bataryanın fiziksel durumu da önem taşıyor. Uzun süre kullanılmayan telefonların lityum iyon bataryaları zamanla bozulabiliyor. Özellikle fiziksel hasar görmüş veya uzun süre tamamen boş bırakılmış pillerde yangın riski bulunuyor.