Güçlü sesiyle müzik dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca, son dönemde yaşadığı büyük değişimle dikkat çekiyor. 2001 yılında 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, yıllar içinde verdiği kilolarla 55 kiloya kadar düştü. Karaca'nın fit görünümü ve yenilenen tarzı hayranlarından tam not aldı.

YILLAR İÇİNDE 75 KİLO VERDİ

Kilo verme süreciyle sık sık gündeme gelen Işın Karaca, sağlıklı yaşam düzeniyle büyük bir değişim yaşadı. Ünlü şarkıcı, 130 kilodan 55 kiloya inerek toplamda 75 kilo verdi.





TARZI DA DEĞİŞTİ, GÖRENLER ŞAŞIRDI

Verdiği kiloların ardından tarzında da değişikliğe giden Karaca, yeni görünümüyle dikkat çekti. Sosyal medyada ünlü şarkıcının son halini gören takipçileri, "Tanıyamadım", "Bambaşka bir Işın" yorumlarında bulundu.

BESLENME DÜZENİNİ DEĞİŞTİRDİ

Daha önce kilo verme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Işın Karaca, beslenme düzenini değiştirdiğini belirtmişti.

Karaca, "Günde bir kere yemek yiyorum. Acıkınca dişimi fırçalıyorum, bu iştahımı kesiyor. Ara öğün olarak ayran, kefir ya da su içiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE GÜNDEMDE

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra değişimiyle de konuşulan Işın Karaca, fit hali ve yenilenen tarzıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.