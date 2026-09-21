İsviçre Alpleri’nin Lauterbrunnen Vadisi’nde sarp kayalıkların arasına gizlenen Gimmelwald, modern dünyada hızla kaybolan sakinliğin ve geleneksel yaşamın nadir temsilcilerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı bu küçük dağ köyünde motorlu araç kullanımı tamamen yasaklanmış durumda.

KÖYDE HİÇ ARABA YOK

Kara yolu bağlantısının bulunmadığı yerleşime ulaşım ise yalnızca Stechelberg’den kalkan ve dik yamaçları aşan teleferik hattıyla sağlanıyor. Interlaken üzerinden bölgeye gelen ziyaretçiler, yaklaşık beş dakikalık bir teleferik yolculuğunun ardından kendilerini tamamen sessizliğin hâkim olduğu farklı bir atmosferin içinde buluyor.

GÜVENE DAYALI BİR YAŞAM VAR

Ahşap mimarisi, çiçeklerle bezenmiş pencereleri ve sokaklarında serbestçe dolaşan hayvanlarıyla el değmemiş bir Alp köyü profil çizen Gimmelwald’da ticari işletmeler ya da zincir mağazalar yer almıyor. Köy ekonomisi ve günlük yaşam, yüzyıllardır süregelen güvene dayalı gelenekler çevresinde şekilleniyor.

Yerel halk, kendi ürettikleri peynir, reçel ve el işi ürünleri evlerinin önüne kurdukları ve başında kimsenin beklemediği tezgâhlarda satışa sunuyor. "Dürüstlük tezgahı" olarak adlandırılan bu sistemde ziyaretçiler, aldıkları ürünlerin karşılığını tezgahlardaki para kutularına bırakarak alışverişlerini gerçekleştiriyor.

KAYAK TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Kış aylarında bölgenin çetin iklim şartlarına rağmen özgün dokusunu korumayı başaran köy, Mürren ve Schilthorn gibi önemli kış turizmi merkezlerine giden güzergah üzerinde bulunması sebebiyle kayak tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bern kentine 60 kilometre mesafede bulunan Gimmelwald, Alpler bölgesinde doğallığını ve tarihî mimarisini en az değişime uğratarak günümüze taşıyan ender yerleşim alanlarından biri olma özelliğini koruyor.