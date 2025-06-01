Almanya’nın köklü optik markalarından biri olan Menrad, 130 yıllık faaliyetinin ardından iflas etti. Gözlük çerçeveleri, lensler ve güneş gözlüğü camları üretimiyle tanınan şirket, kapısına kilit vurduğunu açıkladı. Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren aile şirketi, iflas sürecinde 100’den fazla çalışanını işten çıkardı.

KÖKLERİ 1896’YA DAYANIYORDU

Ferdinand Menrad GmbH + Co. KG, 1896 yılında Schwäbisch Gmünd şehrinde kuruldu. Kurucusu Ferdinand Menrad’ın kaliteye verdiği önemle büyüyen şirket, dört kuşaktır aile üyeleri tarafından yönetiliyordu. “Kalite her zaman kazanır” ilkesiyle hareket eden marka, zamanla dünya çapında tanınır hale geldi.

MART AYINDA İFLAS BAŞVURUSU YAPILDI

Şirket, Mart 2025’te Aalen Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. Başvuru gerekçesi olarak, zorlu piyasa koşulları nedeniyle sipariş ve satışlarda beklenen düşüşe bağlı likidite krizi riski gösterildi. Mayıs ayına kadar çalışan maaşları iflas tazminat fonundan ödendi, ancak bu da sürdürülebilir olmadı.

YATIRIMCI BULUNAMADI, TESİS KAPATILDI

Şirketi devralacak bir yatırımcı aransa da bu çabalar sonuçsuz kaldı. Pluta Hukuk Bürosu tarafından yürütülen iflas sürecinde, Schwäbisch Gmünd’deki üretim tesisinin kapatılmasına karar verildi. Bürodaki iflas yöneticisi Florian Zistler, şu açıklamayı yaptı:

“Finansman açığı, mevcut operasyonları sürdürmek için fazla büyük. Şirket uzun süredir tam maliyetin altında çalışıyor. Ne yazık ki hiçbir yatırımcı tüm yapıyı devralmak istemedi. Bu nedenle tesisin kapanması kaçınılmaz oldu.”

MARKA DEVİR GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Her ne kadar üretim faaliyetleri durdurulmuş olsa da, şirketin marka haklarının devri için görüşmeler devam ediyor. İflas yöneticisi Zistler, bu konuda umutlu konuşarak şunları söyledi:

“Marka devriyle ilgili görüşmeler olumlu ilerliyor. Bu geçişin sorunsuz gerçekleşmesi, bayilerimiz açısından da önemli. Böylece mal teslimatı ve yedek parça tedariği sürdürülebilecek.”