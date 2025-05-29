Muğla’nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi’nde Firuzbey tarafından M.S. 797 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde, yerlere ve çöpe atılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ile dini kitaplar bulundu.

Vatandaşlar, kutsal kitaplara yapılan bu saygısızlığa tepki gösterirken, olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi.

CAMİİ BAHÇESİNE YAKIŞMAYAN MANZARA

Milas’taki yerel Karyahaber.com sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde Camii bahçesinde yerlere saçılmış, yırtılmış ve çöpe atılmış halde çok sayıda Kur’an-ı Kerim sayfası, dini içerikli kitaplar, okuma kitapları ve dini motifli tablolar bulundu. Olay, mahalle sakinleri tarafından fark edilerek gündeme taşındığı belirtildi.

BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

Vatandaşlar, kutsal kitapların ve dini değer taşıyan materyallerin böylesine hor kullanılması karşısında tepkilerini dile getirerek durumu “büyük bir saygısızlık” ve “skandal” olarak değerlendirdi.

Bazı vatandaşlar, alanda küçük bir masa bulup kitapları üzerine koyarak derlemeye çalışırken, “Bu kitaplar böyle yerlere atılamaz, yazık günah. Yetkililere sesleniyoruz, gelsinler ve bu kitapları toplasınlar” şeklinde serzenişte bulundular.

BU DURUMUN SORUMLULARI BULUNMALI

Kur’an-ı Kerim’in sayfalarının ve dini kitapların bilinçli bir şekilde yırtılıp çöpe atıldığına dikkat çeken vatandaşlar, “Bunun kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı araştırılmalı, sorumlular bir an önce bulunmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

Milas İlçe Müftülüğü’nden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.