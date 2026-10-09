AKP, tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifini bugün saat 15.30'da TBMM Başkanlığı'na sunacak. TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni Meclis'e taşıyacaklarını duyurdu. Güler, tasfiye kararının verildiği 17 Eylül itibarıyla fonların büyüklüğünün yaklaşık 1 trilyon TL, yani 20 milyar dolar, fonlarda bulunan yatırımcı sayısının ise yaklaşık 450 bin seviyesinde olduğunu belirtti.

"ÖDEMELERİN PLANLANMASI VE GÖREV ALACAK KURUMLARIN DÜZENLENMESİ AMAÇLANIYOR"

Dün yapılan açıklamada, teklif ile tasfiye için yasal zemin oluşturulması, ödemelerin planlanması ve görev alacak kurumların görevlerinin düzenlenmesinin amaçlandığı bildirilmişti. Finansal sistem ile siyasete kadar geniş yansımaları olan fonlara ilişkin gelişmeler piyasalarda yakından takip ediliyor.

187 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. İlk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.

Fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlerden, söz konusu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesaplarına aktarılmasının isteneceği, toplanan paranın ise mağdurlara ulaştırılacağı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri TMSF'ye bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada özellikle fonlara ilişkin önceden bilgi sahibi olarak bu bilgiler doğrultusunda çıkış yaptığı değerlendirilen isimlere odaklanıldığını belirtti.

TERA, PUSULA VE HEDEF FONLARINDA REKOR KAZANÇ

Soruşturma detaylarına göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etti. Pusula Fonlarından ise 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladı. Hedef Fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladı.