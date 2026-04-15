İsviçre Ligi'nde 10 Nisan'da oynanması planlanan Basel ile Thun arasındaki maç, Basel'deki St. Jakob-Park Stadyumu'nda çıkan ve önemli maddi hasara yol açan yangın nedeniyle 18 Nisan Cumartesi gününe erteledi.

Basel-Stadt kurtarma servisine bağlı profesyonel itfaiye ve milis itfaiyesi, St. Jakob-Park stadyumunda büyük bir operasyona çağrıldı.

FC Basel'in ilk basın açıklamasında, yangının nedeninin "henüz tam olarak belli olmadığı" belirtilmişti. Yapılan ilk araştırmada yangının sauna bölümünden çıktığı saptandı. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının, yoğun duman çıkararak önemli hasara yol açtığı ve takımın soyunma odasının tamamını tamamen yandığı, antrenör odası, takım menajerinin ofisi, fizyoterapi alanları ile duşlar ve tuvaletlerin de hasar gördüğü ifade edildi.