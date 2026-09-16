Çin, güneybatı bölgesini doğrudan denize bağlayarak küresel tedarik zincirinde yeni bir dönem başlatacak devasa altyapı projesi Pinglu Kanalı’nı hizmete açtı. Toplam 72,7 milyar yuan (yaklaşık 10,75 milyar ABD doları) yatırımla hayata geçirilen 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nin merkezi Nanning kentinden ülkenin güneybatısına en yakın deniz kapısı olan Beibu Körfezi’ne kadar uzanıyor.

Ülkedeki en yüksek seyrüsefer standartlarına uygun olarak inşa edilen ve 5 bin tona kadar olan gemilerin geçişine imkân tanıyan stratejik su yolu, kendi kategorisinde dünyanın en büyük seyrüsefer kapasitesine sahip kanalı unvanını taşıyor.

21 önemli teknolojik yeniliğin ilk kez uygulandığı projede yer alan gemi geçiş havuzları; dünyadaki en hızlı geçiş olanağını sunmasının yanı sıra, yüksek su tasarrufu sağlayan sistemleri ve rekor düzeydeki düşüş oranıyla iç su yollarındaki en gelişmiş yapı olarak dikkat çekiyor.

ZAMAN VE MALİYET AÇISINDAN AVANTAJ SAĞLAYACAK

Yeni rotanın faaliyete geçmesiyle birlikte Çin’in güneybatı eyaletlerinden kalkan yükler, karadan ve dolambaçlı su yollarından geçmek yerine doğrudan denize ulaşabilecek. Geleneksel rotalara kıyasla nakliye mesafesini 560 kilometreden fazla kısaltacak olan su yolu, ASEAN ülkelerinin ana limanlarına yapılan sevkiyatlarda da zaman ve navlun avantajı sağlayacak.

Genel lojistik maliyetlerini yüzde 18 ila 30 oranında düşürmesi öngörülen Pinglu Kanalı’nın, bölge ekonomisine yıllık 5 milyar yuanın üzerinde ulaşım tasarrufu getirmesi hedefleniyor.

Çin’in güneybatı bölgesindeki kalkınma hamlesine ivme kazandırması beklenen bu devasa koridorun, aynı zamanda Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu ve bölgesel iş birliğini daha da derinleştireceği öngörülüyor.