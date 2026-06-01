İspanya’nın en köklü sanayi kuruluşlarından dikişsiz çelik boru üreticisi Tubos Reunidos, 134 yıllık faaliyetinin ardından mali yükümlülüklerini yerine getiremeyerek iflas başvurusunda bulundu.

Enerji ve petrokimya sektörlerine yönelik üretimiyle tanınan Bask bölgesi merkezli dev şirketin toplam borcunun 263 milyon avroya ulaştığı bildirildi. Şirket yönetim kurulu, İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’na ve ilgili mahkemeye yaptığı resmi bildirimde, yaklaşan borç ödemelerini ve finansal taahhütlerini karşılamasının mümkün olmadığını açıkladı.

82 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Temelleri 1892 yılında atılan ve 2023 yılında güçlü bir mali performans sergileyen şirketin finansal yapısı, sonraki yıllarda küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle hızla bozuldu. Tubos Reunidos, 2025 mali yılını 82,5 milyon euro net zararla tamamladı.

Şirketin bu noktaya gelmesinde, ABD’nin çelik sektörüne yönelik uyguladığı gümrük vergileri, Avrupa’da hızla yükselen enerji ve işçilik maliyetleri ile Çin menşeli düşük maliyetli üretimin yarattığı yoğun rekabet baskısının etkili olduğu belirtildi.

BİN 300 ÇALIŞANIN KADERİ BELİRSİZ

İspanya’nın Vizcaya bölgesinin yanı sıra ABD’nin Houston kentinde de üretim tesisleri bulunan ve yaklaşık bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirkette iş gücü krizi de derinleşti.

Yönetimin maliyetleri kısmak adına 242 işçiyi kapsayan toplu işten çıkarma planı, işçi sendikalarının sert muhalefetiyle karşılaştı ve reddedildi. İflas başvurusunun ardından şirketin ticari faaliyetlerinin, mahkeme tarafından atanacak resmi bir kayyum gözetiminde sürdürülmesi bekleniyor.