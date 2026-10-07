Vingroup tarafından yürütülen projenin Temmuz 2027'de tamamlanması planlanıyor. İnşaat çalışmalarının hızlandırılmasıyla birlikte stadyumun ilk açıklanan takvimden yaklaşık bir yıl önce tamamlanması hedefleniyor. Şantiyede çalışmalar günün 24 saati devam ediyor.

135 BİN KİŞİYİ AYNI ANDA AĞIRLAYACAK

Stadyum 73,3 hektarlık bir alan üzerine kuruluyor. FIFA standartlarına göre tasarlanan yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri tamamen açılıp kapanabilen dev çatısı olacak. Projede ayrıca 5G bağlantılı koltuklar ve futbol sahasının konser alanına dönüştürülmesini sağlayacak sistemler bulunuyor.

135 bin kişilik kapasite, bugün dünyanın en büyük stadyumları arasında gösterilen Hindistan'daki 132 bin kişilik Narendra Modi Stadyumu'nun da üzerinde. Proje mevcut haliyle tamamlanırsa Vietnam'daki stadyum kapasite sıralamasının zirvesine yerleşecek.

SADECE STADYUM İNŞA EDİLMİYOR

135 bin kişilik stadyum, bölgede kurulacak dev spor kompleksinin ana yapısı olacak. 400 hektarı aşan alanda 40 bin kişilik ikinci bir stadyumun yanı sıra 12 bin kişilik kapalı spor salonu, 10 bin kişilik su sporları merkezi ve velodrom inşa edilecek.

Spor kompleksinin de içinde bulunduğu projenin toplam alanı 9 bin hektarı aşacak. Spor tesislerinin çevresinde yeni yaşam alanları ve çeşitli sosyal donatılar oluşturulacak. Projenin tamamı için yaklaşık 35 milyar dolarlık yatırım öngörülürken, 135 bin kişilik stadyumun tek başına ne kadara mal olacağı henüz açıklanmadı.

Vietnam yönetimi, bu yatırımla bölgeyi uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenebileceği büyük bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Kompleksin tamamlanmasıyla birlikte Asya Oyunları, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası gibi organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapının oluşturulması planlanıyor.