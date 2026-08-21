Rusya'nın stratejik Poseidon projesi kapsamında özel olarak tasarlanan "Khabarovsk" adlı nükleer denizaltı, Beyaz Deniz'deki ilk fabrika deniz denemelerine başladı. Severodvinsk'teki Sevmash tersanesinden ayrılan dev denizaltının; tahrik, dümen ve gövde dayanıklılığı gibi temel sistemleri test ediliyor.

Yaklaşık 135 metre uzunluğunda olan bu devasa denizaltı, 13,5 metreyi bulan genişliği ve yaklaşık 10 bin tonluk ağırlığıyla öne çıkıyor. Test aşamalarını başarıyla geçmesi halinde denizaltının Pasifik Filosu’nda göreve başlaması planlanıyor.

SAATTE 130 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Khabarovsk, Rusya’nın nükleer enerjili insansız su altı aracı olan Poseidon'ları taşımak üzere sıfırdan inşa edilen ilk denizaltı olma özelliğini taşıyor. Bünyesinde altı adet Poseidon taşıyacak şekilde tasarlanan denizaltı, gücünü yaklaşık 50 bin beygirlik devasa bir türbin üreten reaktörden alıyor.

Denizaltının taşıyacağı 2,5 metreden derin sulara dalabilen nükleer tahrikli Poseidon füzeleri ise yaklaşık 10 bin kilometre menzile ulaşıp saatte 110-130 kilometre gibi inanılmaz bir su altı hızına erişebiliyor.

İlk olarak 2014 yılında yapımına başlanan ve teslimatı yıllarca ertelenen Khabarovsk programı, ancak günümüzde deniz denemeleri aşamasına gelebildi. Tam kapasiteyle hizmete girmesi için önünde hâlâ uzun kabul testleri ve altyapı hazırlıkları bulunan dev denizaltının, Kamçatka bölgesinde hazırlanacak özel tesislere konuşlandırılması hedefleniyor.