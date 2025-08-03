Amazon, Walmart, Macy’s ve Target gibi dev platformlarda ürün satan popüler mobilya markası CVB Inc., büyük bir ürün geri çağırma süreci ve ödenmemiş tedarikçi borçları nedeniyle zorunlu iflas (Chapter 7) talebiyle karşı karşıya. Şirket, “Lucid” ve “Malouf” markaları altında faaliyet gösteriyor ve son dönemde 137 bin platform yatağın güvenlik gerekçesiyle piyasadan çekilmesiyle gündeme gelmişti.

Amerikan Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), 2024 Eylül ayında yaptığı açıklamada, Lucid marka platform yatakların ciddi düşme ve yaralanma riski taşıdığını bildirdi. Bu yatakların ahşap destek kirişleri ve bacaklarında kırılma veya çökme sorunu yaşandığı, şimdiye kadar 18 kişinin yaralandığı, 245 kırılma bildiriminin alındığı aktarıldı.

KARŞILIĞINDA ÜCRETSİZ YENİ YATAK VERİLECEK

Geri çağrılan ürünler; siyah, bej, taş ve kömür gibi farklı renk seçeneklerinde, tüm boylarda satışa sunulmuştu. Tüketicilerden ürünü kullanmayı durdurmaları, geri çağrıldı yazısını kalıcı kalemle yatağın kirişine yazmaları ve fotoğraflarını üreticiye göndermeleri isteniyor. Karşılığında ücretsiz yeni bir yatak çerçevesi sağlanıyor.

Yataklar 2019 Eylül ile 2024 Nisan ayları arasında Amazon, Wayfair, Target, Walmart, Macy’s, Home Depot, eBay, Overstock ve daha birçok platformda 150–250 dolar aralığında satıldı.

MOBİLYA DEVİNDE MALİ KRİZ

Geri çağırma sürecinin yarattığı mali yük ve satış kaybı, şirketi şimdi daha büyük bir krizle karşı karşıya getirdi. Duoman International, Ningbo Megafeat Bedding ve Hebei Home Fashions gibi altı tedarikçi şirket, toplam 3.5 milyon doları aşkın alacak nedeniyle CVB Inc. hakkında zorunlu iflas davası açtı.

En büyük alacaklı olan Ningbo Megafeat Bedding, 1.7 milyon dolardan fazla ödeme talep ederken, Hebei Home Fashions da 1 milyon doların üzerinde alacak bildirimi yaptı. Şirketin hukuk danışmanı ise bu taleplerin bir kısmına itiraz ettiklerini ifade etti.

Lucid ve CVB bünyesindeki diğer şirketlerin faaliyeti hâlâ sürerken, markanın internet sitesinde “Her yaşam evresine uygun, ulaşılabilir ve konforlu bir uyku deneyimi yaratmak istiyoruz” mesajı yer alıyor.

Ancak yaşanan kriz, sadece ürün güvenliği değil, tedarik zinciri yönetimi ve finansal sorumluluk açısından da ciddi soruları beraberinde getiriyor. Mahkemenin vereceği karar, hem markanın geleceğini hem de tüketicilerin alacaklarını yakından ilgilendiriyor.