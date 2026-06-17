Libya'nın Bouri Limanı'ndan demir alarak Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru yola çıkan Bahamalar bayraklı SAIPEM 7000, sabah saat 06.00 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Devasa geminin geçişi, Boğaz sularında nadir rastlanan bir manzara oluşturdu.

TRAFİK DURDURULDU

Geminin büyüklüğü ve taşıdığı önem nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Geçiş operasyonu boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, SAIPEM 7000'e yakın koruma ve kılavuzluk sağladı. Bu hassas seyir esnasında herhangi bir risk oluşmaması için İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici süreliğine, çift yönlü olarak durduruldu.

ÇARPICI ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en büyük mühendislik gemileri arasında gösterilen SAIPEM 7000, sahip olduğu teknik donanım ve devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Gemiye ait öne çıkan teknik detaylar şu şekilde:

Boyut ve Ağırlık: 198 metre uzunluk, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlık.

Derin Su Operasyonu: Denizlerde 2 bin metreden daha derin sularda bile güvenli boru döşeyebilme kapasitesi.

Kaldırma Gücü: Sahip olduğu gelişmiş ikiz vinç sistemi sayesinde tek seferde 14 bin tona kadar yük kaldırabilme yeteneği.

Geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz sularında ilerleyerek Romanya'daki hedefine doğru seyrine devam ediyor.