Amerika'nın 138 yıllık gıda devi Del Monte Foods, iflas koruma başvurusunda bulunarak market raflarında şok etkisi yarattı. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi, artan maliyetler ve stok fazlalığı gibi nedenlerle ayakta kalmakta zorlanan marka, süreci yönetebilmek için finansman sağlarken, operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

Uzun yıllardır konserve meyve ve sebzeleriyle Amerikan mutfaklarının vazgeçilmezlerinden olan şirket, Del Monte, ana kredi verenleriyle yaptığı anlaşma kapsamında kendisini satmayı planladığını ve süreç boyunca normal operasyonlarına devam edeceğini duyurdu. Şirket, operasyonlarını sürdürebilmek için 912,5 milyon dolarlık finansman sağladı.

Konserve mısır ve şeftalinin ötesinde College Inn marka çorba suları ve Joyba’nın bubble tea ürünlerini de raflara sunan Del Monte, değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. Uzmanlar, tüketicilerin artık koruyucu maddeler içeren konserve yiyeceklerden uzaklaşıp daha sağlıklı alternatiflere yöneldiğini belirtti.

25 BİN ALACAKLISI VAR

Bir zamanlar ABD marketlerinde hakim bir güç olan Del Monte, şu anda 1 ila 10 milyar dolar arasında değişen varlık ve borç tahminiyle ayakta durmaya çalışıyor. İflas dosyasında 25 bine kadar alacaklı olduğu belirtiliyor.

Del Monte Foods CEO’su Greg Longstreet, bu sürecin şirket için “stratejik bir ileri adım” olduğunu belirterek, “Tüm seçenekleri titizlikle değerlendirdikten sonra mahkeme gözetiminde yürütülecek satış sürecinin toparlanmayı hızlandırmanın ve Del Monte Foods’u daha güçlü ve kalıcı hale getirmenin en etkili yolu olduğuna karar verdik” dedi.

Şirket, iflas sürecinde ABD dışındaki gıda satışlarının devam edeceğini ve bazı küresel operasyonlarının iflas başvurusu kapsamında olmadığını açıkladı. Del Monte’nin bu yıl iflas başvurusu yapan dördüncü, 2024 başından bu yana ise on beşinci gıda ve içecek şirketi olduğunu belirtildi.

Bu yılın başlarında Hearthside Foods iflas sürecinden çıkarak Maker’s Pride markasıyla yeniden yapılanmış, Harvest Sherwood Food Distributors ise Mayıs ayında iflas başvurusu yapmıştı.