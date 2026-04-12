Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2025 tarihli bilançosu ile 3 Nisan 2026 tarihli bilançolarının hem döviz hem de altın varlıkları kalemlerinde kritik değişiklik yaşandı. SÖZCÜ’nün bilanço kalemleri üzerinden yaptığı analize göre, 2025 yılı sonunda 811.4 ton olan TCMB’nin uluslararası standartlardaki altın varlığı 3 Nisan 2026 tarihine gelindiğinde 694.1 tona geriledi. Sadece 3 ay 3 günlük sürede Merkez’in altın varlığındaki erime 117 ton 296 kilograma ulaştı.

DÖVİZ VARLIĞI DA ERİDİ

Aynı dönemde devletin hazinesine ait olan ve TCMB hesaplarında tutulan altın varlığında da 21 ton 511 kilo azalma oldu. Hazinenin altın varlığı geçen yıl sonunda 45.3 tondu. 3 Nisan 2026 tarihinde bu altın varlığı 23 ton 769 kilograma düştü. Hazinenin altınlarının miktarı 2024 sonunda 61 tonu aşıyordu. Devletin hazinesine ait altın miktarındaki erime bir yıllık bilanço döneminde 15.8 ton, son 15 aylık dönemde ise 37.3 tona ulaştı.

Merkez’in döviz varlıklarının büyük bölümünü tuttuğu yurt dışı bankalardaki döviz varlığı yıl başından bu yana 13.2 milyar dolar, kendi yurt içi şubelerinde tuttuğu döviz varlığı da 14 milyon dolar azaldı.