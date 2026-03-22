Popular Mechanic'in verilerine göre, Wisconsin kıyılarında yürütülen çalışmalar sonucunda hayalet gemi olarak adlandırılan enkaz, yaklaşık 45 metre derinlikte görüntülendi. Brandon Baylod liderliğindeki 20 kişilik araştırma ekibi, geleneksel kaptan koordinatları yerine tarihi tanıklıklara odaklanarak hedefe ulaştı.

DENİZ FENERİ BEKÇİSİNİN NOTLARI KEŞFİ GETİRDİ

Keşfin kilit noktasını, 19. yüzyılda görev yapan deniz feneri bekçisi William Sanderson’ın arşivdeki yazıları oluşturdu. Sanderson'ın, fırtına sonrası su yüzeyinde yükselen gemi direklerini gördüğü konumu işaret etmesi üzerine bölgede sonar taraması başlatıldı. Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yapılan incelemede, cismin efsanevi FJ King olduğu teyit edildi.

1867 yılında Toledo’da inşa edilen yelkenli, 1886 yılındaki bir seferi sırasında demir cevheri yüküyle şiddetli fırtınaya yakalanmıştı. Gövdesi ağır hasar alan geminin kaptanı William Griffin, mürettebatın tahliyesini sağlamış; 8 kişilik ekip başka bir gemi tarafından kurtarılırken FJ King sadece 28 dakika içinde göle gömülmüştü.

ENKAZ ŞAŞIRTICI DERECEDE İYİ KORUNMUŞ

Araştırma ekibi, 45 metre derinlikteki gemi gövdesinin, taşıdığı ağır metal yüküne rağmen beklenmedik şekilde sağlam olduğunu bildirdi. Uzmanlar, geminin tamamen parçalanmış olması ihtimali üzerinde dururken, ulaşılan görüntülerin gövde bütünlüğünün korunduğunu kanıtladığını belirtti.

Wisconsin Tarih Derneği, bulunan enkazı detaylı olarak belgelemek ve 3 boyutlu modelini oluşturmak için çalışma başlattı. FJ King’in kısa süre içerisinde ulusal tarihi anıtlar listesine dahil edilmesi ve koruma altına alınması planlanıyor.