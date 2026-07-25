Almanya’nın köklü sanayi kuruluşlarından Varta, finansal sorunlar nedeniyle Stuttgart Yerel Mahkemesi’ne dört ayrı iflas başvurusu yaptı. Mahkeme sözcüsü başvuruların ulaştığını doğrularken, sürecin yalnızca ana şirketi değil; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH’yi de kapsadığı belirtildi.

Faaliyetler sürecek, hedef yeniden yapılanma

İflas başvurusu, şirketin faaliyetlerini tamamen durduracağı anlamına gelmiyor. Varta, mahkemeden “geçici öz yönetim” modeliyle yeniden yapılandırma talebinde bulundu. Bu model kapsamında mevcut yönetim görevine devam ederken, şirketin borçlarını yeniden düzenleyerek operasyonlarını sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın ekonomik geleceği güvence altına almak amacıyla atıldığı belirtilirken, çalışan maaşlarının ödenmeye devam edeceği vurgulandı.

Kârlı birim süreç dışında bırakıldı

Varta’nın en kârlı alanlarından biri olan ev tipi pil üretimi, iflas başvurularına dahil edilmedi. Şirket, Varta Consumer Batteries biriminin hukuki, operasyonel ve mali açıdan diğer birimlerden bağımsız faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Alman basınına göre Deutsche Bank ve bazı yatırım fonları bu birimi devralmayı değerlendirirken, büyük hissedarlardan Michael Tojner’in ise mikro pil faaliyetlerine ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Varta’nın ilerleyen süreçte farklı şirketlere bölünebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Apple kararı krizi derinleştirdi

Şirket, mali sıkıntıların nedenleri arasında küresel piyasalardaki daralma, talep düşüşü, döviz kuru etkisi ve önemli bir müşterinin kaybını gösterdi. Bu müşterinin Apple olduğu belirtiliyor.

Apple’ın, AirPods kulaklıklarında kullanılan CoinPower şarj edilebilir düğme pilleri gelecekte Çin’den tedarik etmeyi planlaması, Varta’nın bu alandaki üretimini doğrudan etkiledi. Şirket daha önce mayıs ayında Nördlingen tesisindeki üretimi durduracağını ve yaklaşık 350 kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıklamıştı.

139 yıllık şirketin geleceği mahkeme kararına bağlı

1887 yılında Adolph Müller tarafından Almanya’nın Hagen kentinde kurulan Varta, 139 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın en önemli pil ve batarya üreticileri arasında yer alıyor. Ev tipi pillerden işitme cihazı pillerine, enerji depolama sistemlerinden otomotiv bataryalarına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan şirket, yaklaşık 3 bin 260 kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin geleceği, mahkemenin öz yönetim talebine ilişkin vereceği karar ve olası varlık satışlarının sonucuna bağlı olacak. Sürecin yalnızca Varta için değil, Avrupa pil sektörü açısından da kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.