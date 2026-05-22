İngiltere’de ekonomik baskılar sanayi sektörünü etkilemeye devam ediyor. Yüksek faiz oranları, zayıflayan konut piyasası ve inşaat talebindeki düşüş birçok üreticiyi zor durumda bırakırken, ülkenin köklü tuğla üreticilerinden Michelmersh Brick Holdings önemli bir karar aldı.

139 yıllık geçmişe sahip şirket, Leicestershire bölgesindeki Charnwood üretim tesisini kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket yönetimi, mevcut piyasa koşullarında tesisin artık ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirtti.

KONUT VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA

İngiltere basınında yer alan değerlendirmelere göre bu kararın temelinde, düşen konut satışları, yükselen faiz oranları ve inşaat sektöründeki genel durgunluk bulunuyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR GÜNDEMDE

Fabrikanın kapanmasıyla birlikte çalışanların geleceğine dair belirsizlik ortaya çıktı. Şirketin çalışan temsilcileriyle görüşmelere başladığı ve sürecin yeniden yapılandırma planı kapsamında yürütüldüğü ifade ediliyor.

ENERJİ MALİYETLERİ ÜRETİMİ ZORLADI

Tuğla üretiminin yüksek enerji gerektiren bir sektör olması, artan enerji fiyatlarıyla birlikte şirket üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Özellikle doğal gaz ve elektrik maliyetlerindeki yükseliş, üretim giderlerini ciddi şekilde yukarı çekti.

SANAYİ GENELİNDE BENZER SORUNLAR

İngiltere’de son dönemde birçok üretici; fabrika kapatma, üretim azaltma ve personel küçültme gibi adımlarla gündeme geliyor.