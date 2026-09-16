Karardan bütün otomobiller yararlanmayacak. Motosikletlerin tamamı kapsam içine alınırken, otomobillerde 80 kW'ı aşmayan, yani yaklaşık 107 beygire kadar olan benzinli, dizel ve hibrit araçlar için vergi alınmayacak. Bu gruptaki araçların ülkedeki küçük ve orta sınıf otomobillerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğu belirtiliyor.

14,5 MİLYON ARAÇ KAPSAMA GİRECEK

İtalya'da araç sahiplerinin her yıl ödediği ve "bollo auto" olarak bilinen verginin kaldırılması yaklaşık 14,5 milyon aracı etkileyecek. Ancak uygulamaya bir sınır getirildi: Her vatandaş vergi muafiyetinden yalnızca bir araç için yararlanabilecek.

Bir kişinin şartları karşılayan birden fazla otomobili bulunması durumunda ise muafiyet yalnızca birine uygulanacak. Mevcut düzenleme taslağına göre bu araçlar arasından motor gücü daha düşük olan otomobil esas alınacak.

Başbakan Giorgia Meloni, kararın ardından hükümetin İtalyanların en fazla tepki gösterdiği vergilerden birini kaldırdığını söyledi. Düzenlemenin özellikle günlük ulaşımda kullanılan küçük ve orta sınıf araç sahiplerinin üzerindeki mali yükü azaltması hedefleniyor.

DEVLETE MALİYETİ 2 MİLYAR EUROYU AŞACAK

Vergi muafiyetinin kamu bütçesine önemli bir maliyeti de olacak. Hükümetin hesaplamalarına göre bir yıllık uygulamanın devlet gelirlerinde yaklaşık 2,36 milyar euroluk azalmaya yol açması bekleniyor.

Karar, ülkede yakıt fiyatlarının yükseldiği ve araç kullanım maliyetlerinin yeniden tartışıldığı bir dönemde geldi. İtalya hükümeti daha önce artan akaryakıt fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla tüketim vergilerinde de geçici indirimlere gitmişti.

Yeni uygulama kalıcı bir vergi kaldırma düzenlemesi olarak değil, 2027 yılı için geçerli bir yıllık muafiyet şeklinde hayata geçirilecek. Böylece şartları karşılayan milyonlarca araç sahibi 2027 boyunca motorlu taşıt vergisi ödemeyecek.