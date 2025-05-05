X üzerinden kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar sayfası Nisan ayındaki 14 araştırma şirketinin verilerini derledi.

Araştırmada; ALF Araştırma, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, Area, Areda, BETİMAR, Di-En, GENAR, HBS, MAK, ORC, Özdemir, Piar, Team, Yöneylem şirketlerinin verilerine yer verildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Nisan ayında CHP yüzde 33,9 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 30,5 ile ikinci parti oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

DEM yüzde 8,6

MHP yüzde 8,1

İYİ Parti yüzde 4,4

Zafer yüzde 4,3

YRP yüzde 3,4

A Parti yüzde 1,4

TİP yüzde 1,4

YMP yüzde 1,4

NİSAN AYININ KAZANI CHP KAYBEDENİ ZAFER VE YRP

Araştırmada, Mart ayına göre; CHP'nin oyunu yüzde 1,5 artırdığı AKP'nin ise 0,2 artırdığı görülürken

En çok kaybeden yüzde 0,8 ile Zafer ve YRP oldu.