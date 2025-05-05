X üzerinden kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar sayfası Nisan ayındaki 14 araştırma şirketinin verilerini derledi.
Araştırmada; ALF Araştırma, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, Area, Areda, BETİMAR, Di-En, GENAR, HBS, MAK, ORC, Özdemir, Piar, Team, Yöneylem şirketlerinin verilerine yer verildi.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Nisan ayında CHP yüzde 33,9 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 30,5 ile ikinci parti oldu.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
DEM yüzde 8,6
MHP yüzde 8,1
İYİ Parti yüzde 4,4
Zafer yüzde 4,3
YRP yüzde 3,4
A Parti yüzde 1,4
TİP yüzde 1,4
YMP yüzde 1,4
NİSAN AYININ KAZANI CHP KAYBEDENİ ZAFER VE YRP
Araştırmada, Mart ayına göre; CHP'nin oyunu yüzde 1,5 artırdığı AKP'nin ise 0,2 artırdığı görülürken
En çok kaybeden yüzde 0,8 ile Zafer ve YRP oldu.