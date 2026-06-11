Yalova’nın Çınarcık İlçesi'nin Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce taşınılan apartmanda Baca ailesi ile Ergin ailesi arasında gürültü nedeniyle başlayan anlaşmazlık, 20 Şubat’ta şiddet olayına dönüştü. Muhammet Baca eve döndüğü sırada komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Tartışma sırasında Servet Ergin’in “Ne bakıyorsun l..” dediği öne sürüldü. Baca’nın jandarmaya haber verdiği sırada yanında bulunan 14 aylık kızı İkra’yı kucağına aldığı, bu esnada Şener Ergin’in sopalı saldırısına uğradığı iddia edildi. Baba ve bebeğin yaralandığı olay sonrası jandarma ekipleri müdahale etti.

Saldırıda Baca’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık İkra bebeğin ise kafasında üç çatlak oluştuğu ve gözünden yaralandığı belirtildi.

TUTUKLAMA VE DAVA SÜRECİ

Olay sonrası gözaltına alınan Şener Ergin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Servet Ergin serbest bırakıldı. Savcılık, Şener Ergin hakkında hem baba hem de bebek için ayrı ayrı “kasten yaralama” suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Sanık hakkında 3 yıldan 9 yıla ve bebek İkra Medine Baca’ya yönelik eylem nedeniyle 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMADA JANDARMA TANIKLARI DİNLENDİ

Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada sanık SEGBİS ile katıldı. Jandarma personeli tanık olarak dinlendi.

Tanık K.K., olay sırasında yaşananları aktararak, taraflar arasında tartışma çıktığını ve müdahale ettiklerini söyledi. K.K., ihbar üzerine gittiklerinde Baca'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen Servet Ergin'in ‘Ne bağırıyorsun’ sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi. Kendisiyle birlikte görevli personel M.Y. ile Servet Ergin'i uzaklaştırdıklarını, bu sırada Baca'nın eşi Bilge Baca ile Servet Ergin'in eşi N.E.'nin itişmeye başladığını, Bilge Baca'nın çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan K.K., ardından Baca'nın yanlarına gelerek ‘Çocuğa geldi. Bilge bırak’ dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini ifade etti.

Bir diğer jandarma personeli M.Ç. ise olay anına ilişkin, “‘Çat’ diye bir ses duydum. Döndüğümde sanık Şener Ergin'in elinde plastik skuter parçasını gördüm. Onu görünce Şener'e yönelerek uzaklaştırdım. Sırtım Baca'ya dönük olduğu için vurma anını görmedim” ifadelerini kullandı.

Tanık beyanları arasında olayın nasıl gerçekleştiğine dair farklı anlatımlar dikkat çekti.

KAMERA KAYITLARI VE TARTIŞMALAR

Mahkeme, bina önünü gören kamera kayıtlarının olup olmadığını araştırılmasına karar verirken, taraflar kamera görüntülerinin dosyaya tam olarak yansıtılmadığını ileri sürdü. Aile avukatı, tanık beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu savunarak bazı kişiler hakkında “yalan tanıklık” iddiasıyla suç duyurusu talep etti.

SANIĞA ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Savcılık tutukluluğun devamını isterken mahkeme, Şener Ergin’in yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme şartıyla tahliyesine karar verdi. Dosyada eksik kamera görüntülerinin incelenmesine de hükmedildi.

“HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM”

Duruşma sonrası açıklama yapan Muhammet Baca, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

“Ben İkra bebeğin babasıyım. Benim kızım 14 aylık orada vahşice kafasından 3 tane kırıkla darbedildi, yaralandı. Ben hala bir baba olarak bunun mücadelesini veriyorum. Şu anda duruşma salonundan çıktım. Ankara'ya Adalet Bakanlığı önüne gideceğim. Kızımın hakkını savunacağım. Ben bir babayım, hakkını arayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım. Burada gördüğünüz gibi bu kızın şu hali fotoğrafları. Gördüğünüz şu an hala tahrik etmeye çalışıyorlar ve bugün de duruşmaya gelirken, iki gün önce motosikletler tarafından takip ediliyorum. Tehdit ediliyorum. Kızım, çocuklarım burada. Dört aydır ne okul psikolojileri kaldı, ne ev düzenimiz kaldı. Evimi zorla sattırdılar. Evden çıktım, terk ettim. Gördüğünüz gibi maalesef mağdurum hakkımı arıyorum. Hakkımı da bir vatandaş olarak sonuna kadar arayacağım. Hukuk önünde, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım. Bu kızı kimse bu hale getiremez. Gelip adalet önünde herkes hesap verecek”.