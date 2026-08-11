1955’te Highway 1 adı altında oluşturulan güzergâh tek bir otoyoldan değil, birbirine bağlı karayollarından meydana geliyor. Guinness Dünya Rekorları, sistemin toplam uzunluğunu 14 bin 523 kilometre olarak veriyor. Güzergâh ülkenin tüm eyaletlerinden geçerken Sydney, Brisbane, Darwin, Perth, Adelaide ve Melbourne gibi büyük kentleri de birbirine bağlıyor.

14 BİN 500 KİLOMETRELİK DEV HALKA

Highway 1’in en dikkat çekici özelliği, Avustralya kıtasının neredeyse tamamının çevresinde dolaşması. Yol boyunca sürücüler tropikal yağmur ormanlarından kurak çöllere ve geniş kıyı şeritlerine kadar farklı manzaralarla karşılaşıyor. Batı ve kuzey kesimlerinde ise yerleşimlerin birbirinden yüzlerce kilometre uzakta olduğu bölümler bulunuyor.

Güzergâhın ünlü bölümlerinden biri, Güney ve Batı Avustralya arasındaki Nullarbor Ovası’ndan geçen Eyre Highway. Bu yol üzerinde yaklaşık 146 kilometre boyunca neredeyse hiç viraj bulunmayan “90 Mile Straight” bölümü yer alıyor. Highway 1’in tamamında ise her gün bir milyondan fazla kişinin yolun en az bir bölümünü kullandığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN UZUN KESİNTİSİZ ULUSAL YOLU

Pan-Amerikan Karayolu toplam mesafe açısından daha uzun bir yol ağına sahip olsa da Panama ile Kolombiya arasındaki Darién Gap nedeniyle kesintiye uğruyor. Bu nedenle Highway 1, kesintisiz ulusal karayolu kategorisinde dünyanın en uzun güzergâhı olarak öne çıkıyor.

Avustralya’nın resmi ulaşım verilerine göre ülkede 2024 itibarıyla toplam 476 bin kilometre asfalt yol bulunuyor. Highway 1 ise kıtanın çevresini dolaşan yapısıyla bu dev ağın en dikkat çekici güzergâhlarından biri olmayı sürdürüyor.