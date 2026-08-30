Endonezya, İtalya Donanması’ndan devraldığı ve "KRI Gajah Mada" adını verdiği ilk uçak gemisini teslim alarak bölgesel deniz gücünü yeni bir boyuta taşıyor. Soğuk Savaş döneminde inşa edilen 14 bin tonluk emektar gemi Giuseppe Garibaldi, İtalya'nın Taranto limanından yola çıkarak Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu güzergahı üzerinden Endonezya sularına doğru seyrediyor.

25 Eylül'deki resmi devir teslimin ardından Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun katılımıyla hizmete girecek olan dev platform, Endonezya'yı Tayland'ın ardından Güneydoğu Asya'da uçak gemisine sahip ikinci ülke konumuna getirecek.

Söz konusu satın alma, taarruz gücünden ziyade 17 binden fazla adadan oluşan takımada ülkesine mobil komuta, arama-kurtarma ve gözetleme kapasitesi kazandırmayı hedefliyor.

Bünyesinde savaş uçağı filosu barındırmayacak olan Gajah Mada; helikopterler ve olası Bayraktar TB3 gibi insansız hava araçlarıyla (İHA) donatılarak ortak bir havacılık merkezi olarak kullanılacak.

Yetkililer, yaklaşık kırk yıllık geminin bölgesel bir tehdit veya işgal aracı olmadığını, insani yardım ve afet müdahalesi gibi muharebe dışı askeri operasyonlar için bir lojistik üs görevi göreceğini vurguluyor.

Stratejik olarak ticaret ve enerji geçişlerinin kilit noktası olan Sunda Boğazı yakınlarındaki Lampung (Teluk Ratai) üssüne konuşlandırılacak olan dev gemi, bölgedeki deniz güvenliğini pekiştirecek.

Ancak uzmanlar, yaşlanan sistemleri ve modernizasyon ihtiyacı nedeniyle platformun etkin bir şekilde kullanılabilmesinin; yüksek bakım bütçelerine, yetişmiş personele ve su üstü refakat gemileriyle tam entegrasyona bağlı olduğuna dikkat çekiyor.