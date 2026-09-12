İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü kent genelinde yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Alınan tedbirler kapsamında İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları belirli saatler arasında ücretsiz olacak, İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3 bin 665 ek sefer düzenlenecek.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıkları değerlendirmek üzere Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığını (AKOM) ziyaret etti.

Aslan, 14 Eylül'de özellikle okul ve iş giriş saatlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için kapsamlı önlemler aldıklarını belirtti.

14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Aslan, 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenleneceğini belirten Aslan, toplu taşıma kapasitesinin artırılarak daha fazla İstanbullunun toplu taşımayı tercih etmesinin hedeflendiğini söyledi.

OKUL SERVİSLERİNE ÜCRETSİZ PARK İMKANI

İBB'nin 14 Eylül için aldığı tedbirler toplu ulaşım ile sınırlı kalmayacak. Yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması beklenirken, okul çevrelerinde bulunan 94 İSPARK otoparkında servis araçlarına gün boyunca ücretsiz park imkanı sağlanacak.

İstanbul genelinde 3 bin 857 okul geçidi de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kullanıma hazır hale getirildi. Okul çevrelerindeki trafik işaretlemeleri yenilenirken, çocukların güvenliği için 64 kavşakta seslendirmeli sinyalizasyon sistemi devreye alındı.

EKİPLER DE SAHADA OLACAK

İBB, okulların açılacağı ilk gün olası sorunlara hızlı müdahale edebilmek için de sahadaki ekip sayısını artıracak.

Bu kapsamda 14 Eylül'de 231 personel ve 30 yerinde çözüm aracı İstanbul genelinde görev yapacak. İlk hafta gündüz saatlerinde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi amacıyla, okul çevrelerindeki şantiye çalışmalarıyla birlikte yol çalışmalarına da bir hafta ara verilecek.

İBB, 14 Eylül Pazartesi günü alınan trafik ve ulaşım tedbirlerinin uygulanmasını AKOM'daki kameralar üzerinden anlık olarak takip edecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara ise valilik, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli şekilde müdahale edilecek.