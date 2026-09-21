Ostallgäu bölgesindeki Friesenried, Almanya'nın kırsal yaşamını yansıtan yerleşimlerden biri. Bölge, yakında kurulması planlanan "Arrow 3" füze savunma sistemi nedeniyle ülkenin savunma planlarının da parçası haline gelecek. Sistem Almanya'yı olası füze saldırılarına karşı korumayı amaçlarken, bazı bölge sakinleri projenin çevre ve güvenlik açısından yaratabileceği sonuçlardan endişe ediyor.

"Güney Sensörü" olarak adlandırılan radarın Königsberg Ormanı'nın ortasına kurulması planlanıyor. Kuzey ve doğu Almanya'da kurulması planlanan iki radar istasyonuyla birlikte bu sistemin, ülke genelinde füze tehditlerine karşı bir savunma ağı oluşturması hedefleniyor. "Arrow 3" sistemi, orta ve uzun menzilli balistik füzeleri tespit etmek ve yüksek irtifada önlemek üzere tasarlandı.

Bavyera Başbakanı Markus Söder ise projeye destek veriyor. Söder, tesisin Bavyera'da kurulmasını, "uzun vadede rahat uyuyabilmemiz için iyi bir işaret" olarak değerlendirdi.

"Aklıma ilk gelen şey saldırı hedefi olmaktı"

Friesenried'de proje, bazı bölge sakinlerinde kaygıya yol açıyor. Endişelerin başında ormanlık alanın zarar görmesi ve içme suyu kaynaklarının etkilenme ihtimali geliyor. Bunun yanı sıra bazı sakinler, askeri bir tesisin kurulmasının köylerini olası bir saldırının hedefi haline getirip getirmeyeceğini sorguluyor.

"Ok 3" adlı vatandaş girişiminin temsilcisi Theresa Felchner, projeyle ilgili endişesinin günlük yaşamını etkilediğini ve kendi ifadesiyle "artık huzur içinde uyuyamadığını" söylüyor. Bölge sakinlerinden Franz Schweiger ise endişesini şu sözlerle dile getiriyor: "Aklıma ilk gelen şey saldırı hedefi olmaktı."

Radar için 10 hektarlık orman temizlenecek

Radar tesisinin kurulacağı alan için yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın temizlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Friesenried'in içme suyu, proje alanının bulunduğu ormandaki kaynaklardan sağlanıyor. Bu nedenle bölge sakinleri, hem su kaynaklarının geleceği hem de radarın olası radyasyon etkileri konusunda soru işaretleri taşıyor.

Rapora göre Alman Silahlı Kuvvetleri, tesis çevresinde gerekli güvenlik mesafelerine uyulacağını belirtiyor ve sistemin oluşturduğu riskin düşük olduğunu savunuyor.

Almanya'daki diğer askeri ve güvenlik açısından hassas tesislerde yaşanan olaylar da bölgedeki endişeleri artırıyor. Örneğin Brandenburg'da bir füze savunma tesisinin faaliyete geçmesinin ardından çok sayıda şüpheli insansız hava aracı olayı bildirildi.

Buna karşın Alman Silahlı Kuvvetleri, tesislere yönelik potansiyel tehdidin düşük olduğu görüşünde. Bavyera Eyalet Parlamentosu üyesi Bernhard Pohl (Özgür Seçmenler) ise radarın bölgeyi daha güvenli hale getirebileceğini savunuyor. Pohl, "Sensör buraya yerleştirilirse doğal olarak daha fazla güvenliğe sahip oluruz. Çünkü böyle bir sensörün de yeterince korunması gerekir" ifadelerini kullanıyor.

Bölge sakinleri daha fazla şeffaflık istiyor

Buna rağmen Friesenried'de projeyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Bölge sakinlerinden bazıları özellikle siyasetçilerin ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin kamuoyunu bilgilendirme biçimini eleştiriyor. Askeri tehdit değerlendirmesinin ayrıntıları, güvenlik gerekçeleri nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Bu durum, bölgede projenin güvenlik açısından gerekliliğinin yanı sıra çevresel etkileri ve olası riskleri konusunda daha fazla bilgi talep edilmesine neden oluyor.