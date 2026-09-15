Kaza, 2 Eylül’de Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalar 14’üncü gününde de kesintisiz devam ediyor.

ENKAZ 4’ÜNCÜ GÜN BULUNDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri kazanın 4’üncü gününde tespit edildi.

Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması amacıyla arama çalışmalarına ağırlık verildi.

1 MÜRETTEBATIN CESEDİNE ULAŞILDI

Dün öğle saatlerinde, batan geminin yaklaşık 5 mil ilerisinde bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1’inci Kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu belirlendi.

Yaşar Kayhan’ın kimliğinin tespit edilmesinin ardından gemide kayıp olan diğer 9 mürettebatı bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.