Milyonlarca çalışanın yıllık izin sürelerinin artırılması talebi sosyal medyada yeniden gündem oldu. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in daha önce TBMM’ye sunduğu İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çalışanların bir kez daha kilitlendiği ana konu haline geldi. İlgili komisyonda değerlendirilmesi beklenen kanun teklifi kabul edilirse, özel sektör çalışanlarının yıllık izin haklarında kıdemlerine göre artışlar yapılması bekleniyor.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hazırlanan teklif, İş Kanunu’ndaki asgari yıllık izin sürelerini yeniden düzenleyerek kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasındaki eşitsizliği gidermeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre, 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin yıllık izin süresinin en az 20 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar kıdemi bulunanların 25 gün, 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların ise en az 30 gün olması isteniyor.

AĞIR İŞ KOLLARINDA ÇALIŞANLARA ÖZEL HAKLAR

Teklifte ayrıca hassas gruplar ve ağır iş kollarında çalışanlar için de özel düzenlemeler olacak. 18 yaş ve altındaki genç çalışanlar ile 50 yaş ve üzerindeki kıdemli çalışanların yıllık izin süresinin 25 günden az olmaması istenirken, yer altı işlerinde çalışan işçilerin izin haklarına 4'er gün fazladan izin süresi eklenmesi için çalışılıyor.

TÜRKİYE'NİN MESAİ VE İZİN DENGESİZLİĞİNE KARŞI ADIM

Mevcut mevzuatta izin süreleri kıdeme göre 14, 20 ve 26 gün olarak uygulanıyor ve özel sektörde genellikle bu alt sınırların dışına çıkılmıyor. Haftalık ortalama 44,2 saatlik mesai süresiyle Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'de, çalışanların dinlenme süreleri ise Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde kalıyor. Teklif, yoğun çalışma temposu altındaki özel sektör çalışanlarının dinlenme hakkını güvence altına almayı ve işçiler ile memurlar arasındaki izin hakları farkını kapatmayı amaçlıyor.