Valiliklerden peş peşe tatil haberi gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde kar yağışının ve dondurucu soğuğun hayatı olumsuz etkilediği il ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Okulların 1 gün tatil edildiği il ve ilçeler şöyle:

Ardahan

Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye düştü.

İlçede bazı esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerini açamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat'tan bu yana ilçede eğitime ara verildi.

Samsun

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Ordu

Ordu genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün için ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bartın

Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sinop

Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Rize

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı soğuk hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Van

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Sinop

Sinop Üniversitesi tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı birimlerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Tokat

Tokat'ın Niksar ve Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 25 Şubat Salı günü ilçede eğitime ara verildi.