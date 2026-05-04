Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik 14 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 149 şüpheli yakalandı.

EGM’den yapılan bilgilendirmeye göre, Asayiş Daire Başkanlığı ile Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin farklı yöntemlerle aklandığı tespit edildi.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez, Akçakale ve Harran ilçeleri ile birlikte 13 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 213 ekip ve 1220 personelin katıldığı operasyonlar, geniş bir alanı kapsadı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar 50 milyon lira değerinde 237 araç ve 93 taşınmaza el konuldu.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 159 fişek, 57 kartuş, 492 bin 400 lira ve 1400 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik madde ele geçirildi.