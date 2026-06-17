Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin malulen emeklilik, bakım aylığı, ÖTV muafiyetli araç alımı ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlanmak amacıyla usulsüz sağlık kurulu raporları temin ettiği tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçlarını işledikleri belirlenen, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ajanda, 1 hard disk, başkaları adına düzenlenmiş 11 sağlık raporu ile 12 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında usulsüz rapor aldığı belirlenen 154 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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