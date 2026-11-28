Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘yasa dışı bahis’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında ‘Yaramazlar’ isimli suç örgütünün, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları topladığı, para karşılığında banka hesaplarını kullandıran şüphelilerin para nakline aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 6 milyar 105 milyon 438 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. 14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON 24 Kasım'da Sakarya merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kayseri, Tokat, Batman, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 96 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda banka kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 81 şüpheli tutuklandı.

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