Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna karıştığı belirlenen 40 şüphelinin banka hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan analizlerde hesaplarda toplam 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın, Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 33 cep telefonu, 33 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 2 harddisk ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.