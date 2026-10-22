Kamu kurumlarına ait tarihi binaların restorasyon, inşaat ve onarımını yapmak amacıyla kurulan Vakıflar İdaresi ile TOKİ’nin de ortaklığı bulunan Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’nde, 14 personele karşılık 7 yönetim kurulu üyesi görev yapıyor.

Geçen yıl ayda 47 bin lira huzur hakkı ve maaş alan yönetim kurulu üyeleri arasında bakan yardımcısı, özel kalem müdür yardımcısı ve TOKİ daire başkanları var. TBMM KİT Komisyonu’nda şirketin hesapları ele alınırken konu gündeme geldi.

EK GELİR İÇİN Mİ?

Komisyonda konuşan Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, “7 üyeye bir yılda 3 milyon 987 bin lira ödenmiş, kamuda asıl maaşları da var. Hiçbiri mimar ya da sanat tarihçisi değil. Koltuklara özel kalemler, danışmanlar oturmuş, 100 yıllık bir yapının restorasyonuna karar verecek. Bu koltuklar ek gelir için mi” diye sordu.

Vakıf İnşaat Restorasyon Genel Müdürü Ahmet Kaynar, “Çekirdek kadromuz var, iş bazında personel bulunduruyoruz, basiretli tüccar gibi davranıyoruz’’ cevabını verdi.