15 Nisan 2023'te başlayan Sudan iç savaşı, üçüncü yıl dönümünde arkasında tam bir yıkım bıraktı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki güç savaşı, sadece bir ülkeyi değil, tüm bölgenin dengelerini altüst etti. Analistlere göre Sudan artık bir devlet mekanizmasından ziyade, devasa bir mülteci kampına dönüşmüş durumda.

NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ YOLLARDA

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM verileri, krizin boyutunu "on yıllardır görülen en büyük yerinden edilme hareketi" olarak tanımlıyor.

14 milyon insan evini terk etti; 4,4 milyon Sudanlı başta Çad, Güney Sudan ve Mısır olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

21 milyon insan gıda güvenliğinden yoksun. UNICEF, 2026 yılında 4,2 milyon çocuğun akut beslenme yetersizliği çekeceğini, 825 bin çocuğun ise acil yardım ulaştırılmazsa ölümle burun buruna olduğunu bildiriyor.

Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Dr. Jędrzej Czerep, çatışmanın neden bitmediğine dair çarpıcı bir tespitte bulunuyor. Czerep'e göre, RSF milislerine silah, finansman ve siyasi destek sağlayan kilit aktör Birleşik Arap Emirlikleri.

Uzman, uluslararası toplumun BAE'yi "gücendirmemek" adına bu kanalı kesmediğini ve bu sessizliğin savaşı körüklediğini vurguluyor.

SAĞLIK ve EĞİTİM YOK OLDU

PZPM Bölge Direktörü Aleksandra Mizerska, krizin sadece askeri bir çatışma olmadığını, devlet kurumlarının tamamen buharlaştığını belirtiyor.

Sağlık, eğitim ve tarım ekonomisi tamamen çökmüş durumda. Mizerska, Güney Sudan’daki merkezlerine gelen bebeklerin gelişimsel olarak normalden saptığını belirterek, "Açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını" söylüyor.

İlginç bir veri ise geri dönüşlerde saklı. Güvenlik garantisi olmamasına rağmen 4 milyon kişi evine dönmeye çalıştı.

Czerep, geri dönenlerin %90'ının sadece RSF'nin kovulduğu bölgelere gittiğini, milis kontrolündeki bölgelere kimsenin dönmeye cesaret edemediğini not düşüyor.

İnsani yardım çalışanları önümüzdeki altı ay veya bir yıl içinde durumun düzeleceğine dair hiçbir sinyal görmüyor. Yardım kuruluşları kapasitelerini %80 artırsa da, yeni mülteci dalgaları ihtiyaçları her geçen gün daha da ulaşılamaz kılıyor. Sudan, modern dünyanın gözleri önünde bir harita parçasından "insani bir kara deliğe" dönüşmeye devam ediyor.