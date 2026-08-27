Uygulama, Fukuşima'daki deneme projeleri ve Tokyo'daki kamu binalarında yapılan kullanımların ardından başka kentlere de taşınacak. Hükümet ilerleyen dönemde uygun durumdaki toprağın yol ve dolgu gibi kamu çalışmalarında da değerlendirilmesini hedefliyor.

14 MİLYON METREKÜP TOPRAK DEPOLARDA BEKLİYOR

2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde üç reaktör çekirdeği erimiş, çevrede geniş çaplı temizlik çalışmaları başlatılmıştı. Radyoaktif maddelerden etkilenen bölgelerde toprağın üst kısmı kazılarak kaldırıldı.

Yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan toprağın yaklaşık 14 milyon metreküpü, Fukuşima'daki Okuma ve Futaba'da bulunan geçici depolama tesislerinde tutuluyor. Bu miktar yaklaşık 5 bin 600 olimpik yüzme havuzunun hacmine denk geliyor.

Japon hükümetinin hesaplamalarına göre depolanan toprağın yaklaşık dörtte üçü nispeten düşük radyoaktivite seviyesine sahip ve belirlenen şartlar altında yeniden kullanılabilecek durumda. Böylece nihai olarak bertaraf edilmesi gereken toprak miktarının önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

ÇİÇEK BAHÇELERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Yeni kararla birlikte Sendai ve Saitama'daki merkezi hükümete bağlı binaların çiçek bahçelerinde Fukuşima'dan getirilen toprak kullanılacak. Fukuşima'daki deneme çalışmaları hariç tutulduğunda bu, uygulamanın Tokyo dışındaki kentlere taşınmasında ilk adım olacak.

Benzer uygulama daha önce Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi ile merkezi hükümet binalarının bahçe ve çiçek bahçelerinde de başlatılmıştı. Tarım Bakanlığı binasının önündeki uygulamada yaklaşık 1 metreküp toprak kullanılmış ve alan için düzenli radyasyon ölçümü programı oluşturulmuştu.

Hükümet, yeniden kullanımın yalnızca peyzaj alanlarıyla sınırlı kalmasını istemiyor. Düşük radyoaktivite seviyesine sahip toprağın gerekli güvenlik şartları altında kamu altyapı projelerinde yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

2045'E KADAR SÜRELERİ VAR

Japonya'daki yasal düzenlemeye göre Fukuşima'daki geçici tesislerde bulunan toprağın Mart 2045'e kadar Fukuşima eyaleti dışında nihai olarak bertaraf edilmesi gerekiyor. Milyonlarca metreküplük malzemenin tamamının doğrudan bertaraf edilmesi yerine uygun kısmının yeniden kullanılması, hükümetin bu hedefe ulaşmak için benimsediği temel yöntemlerden biri.

Plan kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hükümet düşük radyoaktivite seviyesine sahip toprağın belirlenen standartlara uygun biçimde kullanılabileceğini savunurken, uygulamanın farklı bölgelere yayılmasında yerel halkın kabulü önemli bir sorun olarak görülüyor. Nitekim Tokyo'daki Shinjuku Gyoen Ulusal Bahçesi'nde yapılması planlanan daha önceki bir deneme, bölge sakinlerinin güçlü itirazları üzerine gerçekleştirilememişti.

Hükümet, Sendai ve Saitama'daki uygulamalarla hem sistemin güvenliğini göstermek hem de 2045'e kadar Fukuşima'da depolanan toprak miktarını önemli ölçüde azaltmak istiyor.