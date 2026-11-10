MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, 150 yataklı devlet hastanesinin ana binası 2007’de 14 milyon 243 bin liraya yapıldı. Hastaneye yıllar sonra yapılması kararlaştırılan 135 yataklı ek bina ise 1 milyar 473 milyon lirayı aşan maliyetiyle ana binayı geride bıraktı.

2023’te 653.7 milyon liraya ihale edilen inşaat tamamlanamadı. Aynı firmaya bu kez 819.3 milyon liralık ikmal ihalesi verildi. Kadirli Devlet Hastanesi’nin 150 yataklı ana binası 2007’de 14 milyon 243 bin 801 liraya mal oldu. Hastane, 2010’da hizmete açıldı. Yıllar sonra kapasitenin artırılması için 135 yataklı ek bina ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması kararlaştırıldı.

600 GÜNDE BİTMEDİ

Proje için 12 Mayıs 2023’te ihaleye çıkıldı. İhaleyi 653 milyon 713 bin lira bedelle kazanan firmayla 23 Haziran 2023’te sözleşme imzalandı. İnşaatın 600 günde tamamlanması öngörüldü. Ancak firma işi bitiremedi. Yarım kalan inşaatın tamamlanması için ikmal ihalesi düzenlendi. İlk ihaleyi alan firma, bu kez 819 milyon 313 bin liralık sözleşmeyle işi yeniden üstlendi. Tamamlanması için 300 gün

süre verildi.

Böylece ek bina için iki ihalede imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyar 473 milyon 26 bin liraya ulaştı. 135 yataklı ek binanın maliyeti, 150 yataklı ana hastanenin yapım bedelinin yaklaşık 103 katına çıktı.

‘Müjde’ diye duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı, AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, ek binanın tamamlanması için yapılan ikinci ihalenin sonucunu ‘müjde’ olarak duyurdu. Yanık, 819.3 milyon liralık ikmal ihalesiyle ilgili açıklamasında yatırımın Kadirli’ye kazandırılmasında emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ancak ilk ihalesi 653.7 milyon liraya verilen inşaatın tamamlanamaması, projenin maliyetini iki sözleşmeyle 1.4 milyar liranın üzerine çıkardı.