Kamu ihalelerinde pazarlık usulünün yaygın kullanımı tartışma yaratmayı sürdürürken, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 14 milyon liralık araç kiralama ihalesini Albayrak Holding'e bağlı Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.'ye verdi.

YANDAŞ HOLDİNGE YENİ İHALE

Kamu ihalelerinde iktidara yakın şirketlerin öne çıkmasına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 14 milyon liralık araç kiralama ihalesi Albayrak Holding'e bağlı Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.'ye verildi. AKP'li Fatma Şahin'in başkanlığını yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Haziran'da "Ulaşım ve Taşıma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı" ihalesini gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 14 milyon 57 bin 589 TL olarak belirlenen ihale, 14 milyon 51 bin 666 TL bedelle Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.'nin oldu. İhale, Kamu İhale Kanunu'nda olağanüstü durumlar için öngörülen istisnai yöntemlerden biri olan pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Sürece yalnızca iki firma davet edildi.

MİLYONLAR YİNE AYNI ADRESE

Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin, savaş, doğal afet ve salgın hastalık gibi olağanüstü koşullarda başvurulması gereken pazarlık usulünü sıkça kullanması kamuoyunda tartışma yaratmayı sürdürüyor. Son örnekte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde büyümesiyle gündeme gelen ve Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding'e ait şirkete milyonlarca liralık araç kiralama işi verildi. İhale sözleşmesi 23 Haziran'da imzalanırken, Ticaret Sicili kayıtlarına göre 20 Haziran 2019'da kurulan Avrasya Atık Yönetimi A.Ş.'nin yönetim kurulunda Mesut Muhammet Albayrak, Ahmet Aras Albayrak ve Faruk Albayrak yer alıyor.

CHP'DEN TEPKİ: KAMU VİCDANI RAHATSIZ OLUYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve rekabet ilkesinin zedelendiğini savundu. Şencan, "Bugün Gaziantep'te yaşayan yurttaşlar ağır ekonomik koşullarla mücadele ediyor. Esnaf ayakta kalmaya çalışıyor, emekli geçinemiyor, gençler iş bulamıyor. Vatandaş her geçen gün daha da yoksullaşırken, kamu ihalelerinde sürekli aynı şirketlerin karşımıza çıkması kamu vicdanını rahatsız ediyor" dedi. İtirazlarının herhangi bir şirketin varlığına değil, ihale süreçlerinde şeffaflığın ve fırsat eşitliğinin sağlanmamasına yönelik olduğunu belirten Şencan, belediye bütçesinin kamu yararı doğrultusunda kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"NEDEN YİNE AYNI ŞİRKETLER?"

Şencan, açıklamasında şu soruları yöneltti:

"Neden yine aynı çevreler? Neden yine iktidara yakın şirketler? Bu ihalelerde rekabet gerçekten sağlanıyor mu? Tüm firmalar eşit şartlarda yarışabiliyor mu?"

CHP olarak kamu kaynaklarının hangi şirketlere, hangi koşullarda aktarıldığını ve ihale süreçlerinin hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğini takip edeceklerini belirten Şencan, "Gaziantep'in bir kuruşunun dahi israf edilmesine sessiz kalmayacağız. Gaziantep'in parasını Gaziantepliler adına sorgulamaya, denetlemeye ve gerektiğinde hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.